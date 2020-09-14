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Российские военные сообщили о слежении за эсминцем США Ross в Балтике

Балтийский флот отслеживает действия эсминца с управляемым ракетным оружием США Ross, который накануне вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца с УРО (ПРО) Ross ВМС США», — говорится в сообщении центра.

На прошлой неделе российские военные сообщили, что силы Северного флота приступили к слежке за боевыми кораблями НАТО во главе с эсминцем Ross, которые зашли в Баренцево море.

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Также 8 сентября в Военно-морском флоте Великобритании сообщили о планах провести совместно с НАТО операцию на Крайнем Севере демонстрации приверженности свободе навигации в регионе. Британский ВМФ указывал, что в операции будут участвовать британский фрегат типа 23 «Сазерленд», а также танкер «Тайдсприн», американский эсминец USS Ross типа «Арли Берк», норвежский фрегат «Тур Хейердал» при поддержке датского патрульного самолета.

Теги: ВМФ России, Баренцево море, американский эсминец, эсминец ВМС США
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