В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1223 пациента

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1223 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 232,7 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за сутки в столице было зарегистрировано 10 смертей зараженных коронавирусом. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице выросло до 5016 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, который переболел COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус SARS-CoV-2. «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели [хорошие], но вирус из носа он выделяет», — поясняла глава ведомства.