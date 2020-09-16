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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1223 пациента

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1223 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 232,7 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за сутки в столице было зарегистрировано 10 смертей зараженных коронавирусом. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице выросло до 5016 человек.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, который переболел COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус SARS-CoV-2. «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели [хорошие], но вирус из носа он выделяет», — поясняла глава ведомства.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что у специалистов нет данных, подтверждающих версию Поповой. Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что переболевший коронавирусом может впоследствии сдать положительный тест, однако возбудитель болезни в этом случае не будет являться жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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