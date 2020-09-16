В Роспотребнадзоре оценили опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Специалисты не располагают данными о том, что люди, переболевшие коронавирусом COVID-19, могут быть опасны для окружающих. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Данных о том, что переболевший коронавирусной инфекцией человек может быть опасен для окружающих, в мировой литературе пока нет. Речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Пшеничной, излечившиеся от коронавируса могут впоследствии сдать положительный тест, однако возбудитель болезни в этом случае не будет являться жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме.
Специалист отметила, что в этой области необходимы дальнейшие исследования.