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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили опасность переболевших COVID-19 для окружающих

В ЦНИИ эпидемиологии считают, что вирус, который выделяют переболевшие COVID-19 люди, не является жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Специалисты не располагают данными о том, что люди, переболевшие коронавирусом COVID-19, могут быть опасны для окружающих. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Данных о том, что переболевший коронавирусной инфекцией человек может быть опасен для окружающих, в мировой литературе пока нет. Речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал», — сказала она (цитата по ТАСС).

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По словам Пшеничной, излечившиеся от коронавируса могут впоследствии сдать положительный тест, однако возбудитель болезни в этом случае не будет являться жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме.

Специалист отметила, что в этой области необходимы дальнейшие исследования.

Накануне, 15 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней. Она объяснила это тем, что переболевший после выздоровления какое-то время продолжает выделять вирус SARS-CoV-2.

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Попова уточнила, что при этом у вирусоносителя может не быть никаких симптомов. «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — пояснила она.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России COVID-19 выявили у 1 073 849 человек, из них вылечились более 884 тыс. Жертвами коронавируса стали 18 785, треть из них в столичном регионе.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели более 29 млн человек, скончались более 931 тыс.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, Роспотребнадзор
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