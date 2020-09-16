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Названы ограничения для участников испытаний вакцины от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», необходимо отказаться от алкоголя и ограничить курение. Об этом сказано в протоколе клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-2020», передает «РИА Новости».

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — сказано в документе.

В случае, если женщина забеременела во время испытаний, то она будет отстраненна от вакцинации, а врачи будут наблюдать за ее здоровьем.

Мужчинам во время испытаний и в течение трех месяцев после них медики рекомендуют избегать зачатия ребенка и отказаться от сдачи спермы для искусственного оплодотворения.

Кроме того, участникам запрещено употреблять алкоголь за три дня до вакцинации, а во время исследования стоит ограничить потребление спиртного и не допускается курение более десяти сигарет в день.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что были привиты уже более 300 человек. По его словам, у 14% добровольцев появились жалобы на слабость, небольшие мышечные боли в течение суток и температуру. Он добавил, что это было прогнозируемо.

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Мурашко объявил о начале третьей фазы клинических испытаний российской вакцины 9 сентября. Тогда он рассказал, что для исследования были набраны 31 тыс. человек. Кроме того, появилось приложение для мониторинга пациентов, помогающее разработчику вакцины установить контакт с участником испытания.

Теги: коронавирус, вакцина, испытания
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