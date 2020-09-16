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СК создал штаб для поисковых работ в рамках борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб, который будет заниматься архивными и поисковыми работами в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», — сказал он.

Бороться с фальсификацией истории будут в том числе уголовно-правовыми мерами, отметил Бастрыкин.

В состав штаба вошли руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, на территории которых будут проводиться архивные, историко-разведывательные и поисковые работы по проекту «Без срока давности», а также представители других ведомств и общественных организаций.

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В сентябре СК сообщил, что уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в ведомстве, задача которой — не только устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны и реализовывать таким образом принцип неотвратимости наказания, но и предотвращать искажение исторических фактов.

Новое подразделение появилось в составе управления по расследованию преступлений прошлых лет, которое входит в главное следственное управление СК.

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В 2014 году президент Владимир Путин ввел уголовную ответственность за оправдание нацизма. Речь идет о новой статье УК — «Реабилитация нацизма», предусматривающей наказание в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 300 тыс. руб. или лишать свободы на срок до трех лет. Большая ответственность предусматривается за указанные деяния, если они совершены лицом с использованием своего служебного положения, средств массовой информации.

Теги: Следственный комитет России, реабилитация нацизма
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