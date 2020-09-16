СК создал штаб для поисковых работ в рамках борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб, который будет заниматься архивными и поисковыми работами в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», — сказал он.

Бороться с фальсификацией истории будут в том числе уголовно-правовыми мерами, отметил Бастрыкин.

В состав штаба вошли руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, на территории которых будут проводиться архивные, историко-разведывательные и поисковые работы по проекту «Без срока давности», а также представители других ведомств и общественных организаций.