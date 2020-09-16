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Пандемия коронавируса ,  
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Главу Минздрава США призвали уйти в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.

По его словам, руководство Минздрава США позволило себе «подчиняться прихотям» президента. «Я призываю министра Азара немедленно уйти в отставку. Нам нужен министр здравоохранения и социальных служб, который будет заботиться об американском народе, а не о политических интересах президента Трампа», — заявил Шумер.

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Демократ обвинил главу Минздрава в том, что он умалчивал о «хаосе и бесхозяйственности» в его ведомстве. Помощник министра Майкл Капуто, в частности, обвинял ученых в заговоре против американского лидера и пытался редактировать отчеты Центра по контролю и профилактике заболеваний США, чтобы они соответствовали высказываниям главы Белого дома о пандемии, указал он.

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Фото: Luis Alvarenga / Getty Images

В августе бывший президент США Барак Обама обвинил нынешнего хозяина Белого дома в непрофессионализме, который привел к смерти 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. По словам Обамы, Трамп «не дорос» до работы главы государства. «У него нет интереса к тому, чтобы относиться к президентству иначе, чем как к реалити-шоу, которое он может использовать для привлечения внимания, которого он так жаждет», — сказал экс-президент.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: США, коронавирус, Минздрав
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