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«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство с инициативой позволить семьям потратить материнский капитал на ремонт квартиры. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

«У нас есть проект «Прямая линия. Продолжение». В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала», — сказала она.

Зимова рассказала, что направить маткапитал на ремонт предложили в «Союзе матерей». Кроме того, 46% респондентов высказались за возможность израсходовать эти средства на ремонт в ходе опроса Общественной палаты, который был проведен в конце 2019 года с участием 10 тыс. человек. 44% опрошенных хотели бы приобрести на эти деньги автомобиль.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тыс. руб. за первого ребенка, 150 тыс. — за второго. Семьи могут потратить его в том числе на улучшение жилищных условий.

В сентябре РБК со ссылкой на Минтруд сообщал, что размер маткапитала в 2021 году повысится до 483 882 руб. на первого ребенка и до 639 432 руб. на второго ребенка, если на первого семья не получала выплату. В противном случае за второго ребенка заплатят 155 550 руб.

Теги: маткапитал, ремонт
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