«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство с инициативой позволить семьям потратить материнский капитал на ремонт квартиры. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

«У нас есть проект «Прямая линия. Продолжение». В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала», — сказала она.

Зимова рассказала, что направить маткапитал на ремонт предложили в «Союзе матерей». Кроме того, 46% респондентов высказались за возможность израсходовать эти средства на ремонт в ходе опроса Общественной палаты, который был проведен в конце 2019 года с участием 10 тыс. человек. 44% опрошенных хотели бы приобрести на эти деньги автомобиль.

Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тыс. руб. за первого ребенка, 150 тыс. — за второго. Семьи могут потратить его в том числе на улучшение жилищных условий.