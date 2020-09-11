Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни

Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижения приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи

Энтони Фаучи (Фото: Kevin Dietsch / Reuters)

Граждане Соединенных Штатов смогут вернуться к прежнему, доковидному образу жизни не раньше середины или конца 2021 года. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он подтвердил свои предыдущие прогнозы, что доступная вакцина появится в США в конце этого — начале следующего года. Но этого, по его мнению, мало.

«Но если говориться о времени, к которому будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, — это вряд ли случится раньше середины — конца 2021 года», — сказал Фаучи.

«Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до пандемии коронавируса, это будет гораздо позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года», — уточнил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, США лидируют по числу выявленных случаев заражения — 6,4 млн. От COVID-19 в стране умерли более 192 тыс. человек.