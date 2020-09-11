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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни

Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижения приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи
Энтони Фаучи
Энтони Фаучи (Фото: Kevin Dietsch / Reuters)

Граждане Соединенных Штатов смогут вернуться к прежнему, доковидному образу жизни не раньше середины или конца 2021 года. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он подтвердил свои предыдущие прогнозы, что доступная вакцина появится в США в конце этого — начале следующего года. Но этого, по его мнению, мало.

«Но если говориться о времени, к которому будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, — это вряд ли случится раньше середины — конца 2021 года», — сказал Фаучи.

«Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до пандемии коронавируса, это будет гораздо позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года», — уточнил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, США лидируют по числу выявленных случаев заражения — 6,4 млн. От COVID-19 в стране умерли более 192 тыс. человек.

Главный инфекционист США усомнился в безопасности российской вакцины
Общество
Энтони Фаучи

По словам президента США Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. «Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал Трамп. Он отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

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Американские власти скептически восприняли информацию о регистрации в России вакцины от коронавируса. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в отношении российской и китайской вакцин от коронавируса стоит следовать принципу «не доверяй, но проверяй». «Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — заявил глава американской дипломатии.

По его словам, всему миру стоит «очень внимательно» присмотреться к вакцинам и убедиться, что в основе их создания лежат реальные научные данные. «Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней», — указал Помпео. Госсекретарь отметил, что Китай «уже скрыл» вирус, и выразил надежду, что страна не примет никаких действий, которыми «поставит мир под угрозу».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: вакцинация, США, коронавирус
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