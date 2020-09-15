Зеленский поручил создать условия для разработки собственных вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать центр, который займется координацией сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны для разработки отечественных вакцин, сообщает офис главы государства.

В офисе отметили, что это позволит преодолеть зависимость Украины от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать биоугрозам.

15 августа под председательством заместителя руководителя офиса главы государства Юлии Соколовской состоялось совещание по вопросам развития системы биологической безопасности страны. На нем, в частности, обсуждалось создание условий для научных исследований и производства иммунобиологических препаратов с применением генно-инженерных технологий. Ученые отметили, что использование генной инженерии для производства иммунобиологических препаратов должно быть приоритетом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В конце августа Зеленский заявил, что Украина не может разрабатывать вакцины. При этом страна готова выпускать препараты по договоренности с государствами, которые занимаются их разработкой.

В апреле украинский лидер пообещал выплатить $1 млн ученому, который изготовит вакцину от коронавируса. В настоящее время на Украине выявлено 159 702 случая заболевания COVID-19, 3264 человека умерли, 70810 выздоровели