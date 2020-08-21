США выделили Украине медицинскую и гуманитарную помощь на $18,3 млн

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Украина получила от США в общей сложности около $18,3 млн гуманитарной помощи, деньги должны пойти на улучшение здравоохранения и смягчение социально-экономических последствий пандемии. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Средства призваны в том числе уменьшить последствия коронавируса для затронутых конфликтом жителей востока Украины. Всего, как отметил Госдепартамент, власти Штатов за последние 20 лет направили Украине примерно $5 млрд в рамках общей помощи.

Таким образом, Украина получит от США на борьбу с COVID-19 больше, чем другие постсоветские республики. Например, Азербайджану выделили около $5 млн, Грузии — около $3,3 млн, Армении — около $4 млн, Белоруссии — $1,7 млн. Россия также есть в списке стран, которым США оказали помощь во время пандемии, — как уточняется в сообщении, Штаты передали ей 200 аппаратов ИВЛ.

В мае Госдепартамент сообщил, что Украина получит на борьбу с коронавирусом $15,5 млн. Из этой суммы $13,1 млн должно было пойти на укрепление местного здравоохранения, $2,4 млн — на поддержку уязвимых слоев населения.