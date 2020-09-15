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Трамп вручил Нетаньяху ключ от Белого дома

Дональд Трамп и Биньямину Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямину Нетаньяху (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп вручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху символический золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщает газета The New York Times.

В Белом доме 15 сентября прошло подписание соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном при посредничестве США. Встретившись в Овальном кабинете с Нетаньяху, Трамп вручил ему деревянную шкатулку, в которой находился большой золотой ключ.

Американский президент заявил, что это «ключ к Белому дому и всей стране». «У вас есть ключ к сердцам народа Израиля», — ответил ему Нетаньяху, принимая подарок. Трамп ответил ему, что этим ключом является мир на Ближнем Востоке «без крови на песке».

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Дональд Трамп 11 сентября объявил о согласии Израиля и Бахрейна заключить мирное соглашение, назвав это историческим прорывом. Месяц назад еврейское государство примирилось с ОАЭ.

Американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ, Израиле и администрации президента США передало, что на протяжении последних двух недель Белый дом оказывал давление на Бахрейн, чтобы страна заключила мирное соглашение с Израилем после ОАЭ.

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