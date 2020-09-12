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Палестина отозвала своего посла из Бахрейна

Правительство Палестины отозвало своего посла из Бахрейна для консультации по поводу нормализации отношений между Манамой и Иерусалимом. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Ранее, 11 сентября, американский президент Дональд Трамп объявил о нормализации отношений двух государств. По данным издания Axios, глава США несколько недель оказывал давление на Манаму, чтобы правительство подписало мирное соглашение.

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Фото: Oded Balilty / AP

13 августа аналогичный договор заключили Израиль и ОАЭ. В ближайшее время страны обсудят обмен посольствами, а также двусторонние соглашения в сферах коммуникаций, туризма и безопасности.

В обоих случаях Палестина жестко осудила решения правительств о нормализации отношений с Израилем. Как и сегодня, сразу после заключения договора из Абу-Даби был отозван палестинский посол.

Теги: Палестина, Израиль, Бахрейн
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