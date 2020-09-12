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Нетаньяху прокомментировал мирное соглашение Израиля и Бахрейна

Соглашение Израиля с Бахрейном о нормализации отношений открывает «новую эру мира». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Это новая эра мира. Мир за мир. Экономика в обмен на экономику. Сегодня вечером мы достигли еще одного исторического соглашения с еще одной арабской страной — с Бахрейном», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что Израиль много лет инвестировал в мир, а теперь «мир инвестирует в нас». Нетаньяху отметил, что с заключения второго мирного соглашения еврейского государства с арабском страной (с Иорданией в 1994 году) и объявлением третьего подобного мирного соглашения (с Объединенными Арабскими Эмиратами 13 августа 2020 года) прошло 26 лет. Премьер-министр убежден, что будет еще больше мирных договоров.

СМИ сообщили об отражении Сирией ракетного удара Израиля
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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах Израиля и Королевства Бахрейн заключить мирное соглашение, назвав это историческим прорывом. Месяцем ранее еврейского государство примирилось с ОАЭ.

Американское издание Axios со ссылкой со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ, Израиле и администрации президента США сообщило, что на протяжении последних двух недель Вашингтон оказывал давление на Бахрейн, чтобы власти вслед за ОАЭ заключили мирное соглашение с Израилем. В связи с этим советник президента Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь Майк Помпео прилетали в Бахрейн для переговоров с королем и наследным принцем.

Также собеседники Axios из Израиля и администрации Белого дома заявили, что на следующей неделе наследный принц королевства Салман Аль Халифа примет участие в торжественной церемонии подписания соглашения в Вашингтоне.

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Теги: Израиль, Бахрейн, США
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