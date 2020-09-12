Нетаньяху прокомментировал мирное соглашение Израиля и Бахрейна

Соглашение Израиля с Бахрейном о нормализации отношений открывает «новую эру мира». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Это новая эра мира. Мир за мир. Экономика в обмен на экономику. Сегодня вечером мы достигли еще одного исторического соглашения с еще одной арабской страной — с Бахрейном», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что Израиль много лет инвестировал в мир, а теперь «мир инвестирует в нас». Нетаньяху отметил, что с заключения второго мирного соглашения еврейского государства с арабском страной (с Иорданией в 1994 году) и объявлением третьего подобного мирного соглашения (с Объединенными Арабскими Эмиратами 13 августа 2020 года) прошло 26 лет. Премьер-министр убежден, что будет еще больше мирных договоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах Израиля и Королевства Бахрейн заключить мирное соглашение, назвав это историческим прорывом. Месяцем ранее еврейского государство примирилось с ОАЭ.