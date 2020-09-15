ЦБ рекомендовал ввести «паспорта продуктов» для вкладов и счетов

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Банк России порекомендовал участникам рынка раскрывать все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках, а также инвестициях в микрофинансовые компании или кредитные потребительские кооперативы в так называемых паспортах продуктов, где будут в стандартной форме, понятной для клиентов, доступно описаны основные особенности и риски этих инструментов. Рекомендация опубликована на сайте Банка России.

«Внедрение таких паспортов поможет потребителю принять осознанное решение при приобретении того или иного финансового продукта или услуги, снизит риски непонимания их существенных особенностей», — говорится в сообщении.

Знакомить с паспортом, в котором будут содержаться сведения о минимальной и максимальной ставке во время действия договора и другие сведения, предлагается перед заключением соглашения, а также при его пролонгации.

Похожий механизм раньше был введен для продаж сложных финансовых продуктов. В частности, предлагается внедрить практику предоставления гражданам ключевого информационного документа (КИД) перед оформлением основного договора.