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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал ввести «паспорта продуктов» для вкладов и счетов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России порекомендовал участникам рынка раскрывать все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках, а также инвестициях в микрофинансовые компании или кредитные потребительские кооперативы в так называемых паспортах продуктов, где будут в стандартной форме, понятной для клиентов, доступно описаны основные особенности и риски этих инструментов. Рекомендация опубликована на сайте Банка России.

«Внедрение таких паспортов поможет потребителю принять осознанное решение при приобретении того или иного финансового продукта или услуги, снизит риски непонимания их существенных особенностей», — говорится в сообщении.

Знакомить с паспортом, в котором будут содержаться сведения о минимальной и максимальной ставке во время действия договора и другие сведения, предлагается перед заключением соглашения, а также при его пролонгации.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Похожий механизм раньше был введен для продаж сложных финансовых продуктов. В частности, предлагается внедрить практику предоставления гражданам ключевого информационного документа (КИД) перед оформлением основного договора.

Интерес россиян к инвестициям растет

По итогам 2019 года число клиентов-физлиц, пользующихся услугами брокеров, выросло на 92,9%, до 4,25 млн человек, следует из данных ЦБ. Число граждан, которые в прошлом году стали пользоваться доверительным управлением своими сбережениями, увеличилось на 124,5%, до 340 тыс. человек.

Вложения россиян в наиболее доступный инвестиционный инструмент, индивидуальные инвестиционные счета за тот же период выросли более чем в два раза, до 197,3 млрд руб. Чистый приток средств в паевые инвестфонды (ПИФы) по итогам 2019 года увеличился почти втрое, до 645,1 млрд руб.

По статистике ЦБ, в 2019 году регулятор получил 3,4 тыс. жалоб на недобросовестную продажу финансовых продуктов. Из них 2 тыс. касались банков. Около 10% обращений связано с навязыванием инвестиционных продуктов от доверительных управляющих.

Теги: банки, инвестиции, Банк России
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