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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
На российский фондовый рынок стали приходить новые инвесторы с небольшими суммами вложений. Инвестировать на бирже пытаются клиенты банков, чья привычная модель накоплений на депозитах перестала работать из-за снижения ставок
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России. Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50–100 тыс. руб. были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозирует руководитель региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов. Доля инвесторов с маленькой суммой счета растет быстрее других категорий, утверждает руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков. В «Тинькофф Инвестициях» приток таких инвесторов также заметен, говорит представитель компании: инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy&hold («купи и держи»). Покупают чаще всего акции голубых фишек российского или американского рынка.

ЦБ не раскрывает динамику среднего размера брокерского счета в целом, однако публикует сведения о динамике среднего индивидуального инвестиционного счета (ИИС). По последним доступным данным регулятора, во втором квартале 2019 года средний по рынку размер ИИС на брокерском обслуживании снизился с 117 тыс. до 104 тыс. руб., в доверительном управлении — с 373 тыс. до 334 тыс. руб. И те и другие начали снижаться в третьем квартале 2018 года.

Тенденция к снижению среднего размера счета — общая для рынка, констатирует президент «Финама» Владислав Кочетков, у клиентов «Финама» он снизился с 630 тыс. до 540 тыс. руб. год к году. Связано это прежде всего с увеличением среди клиентов доли «депозитчиков», которые на первом этапе приносят относительно небольшие суммы.

У Сбербанка количество клиентов в целом на брокерском обслуживании за год выросло практически в два раза, большинство новых клиентов не имеют опыта инвестирования, сообщили в пресс-службе банка. Впрочем, и массовый, и премиальный сегменты растут пропорционально, уточнили в банке. Приток идет как по счетам до 100 тыс. руб., так и по клиентам с большими средствами, замечает и главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Состоятельных клиентов также не устраивает доходность банковского вклада, их база тоже прирастает быстро, говорит директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александр Дубров.

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Банки были заинтересованы в росте вкладов, когда потребкредитование росло двузначными темпами, но ЦБ предпринял ряд мер по его охлаждению, и скорость прироста в ближайшие кварталы может снизиться до нуля, говорит он. Поскольку маржинальные виды кредитования перестают быстро расти, банкам интереснее получать комиссионные доходы от продажи инвестиционных инструментов.

Для этого они будут сдерживать рост депозитов, снижая ставку по ним даже сильнее, чем падает ключевая, считает Самиев.

Куда вкладывают частные инвесторы с небольшими суммами на счетах, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Татьяна Ломская
Теги: инвесторы, брокеры, ИИС
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