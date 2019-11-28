Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

На российский фондовый рынок стали приходить новые инвесторы с небольшими суммами вложений. Инвестировать на бирже пытаются клиенты банков, чья привычная модель накоплений на депозитах перестала работать из-за снижения ставок

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За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России. Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50–100 тыс. руб. были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозирует руководитель региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов. Доля инвесторов с маленькой суммой счета растет быстрее других категорий, утверждает руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков. В «Тинькофф Инвестициях» приток таких инвесторов также заметен, говорит представитель компании: инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy&hold («купи и держи»). Покупают чаще всего акции голубых фишек российского или американского рынка.

ЦБ не раскрывает динамику среднего размера брокерского счета в целом, однако публикует сведения о динамике среднего индивидуального инвестиционного счета (ИИС). По последним доступным данным регулятора, во втором квартале 2019 года средний по рынку размер ИИС на брокерском обслуживании снизился с 117 тыс. до 104 тыс. руб., в доверительном управлении — с 373 тыс. до 334 тыс. руб. И те и другие начали снижаться в третьем квартале 2018 года.

Тенденция к снижению среднего размера счета — общая для рынка, констатирует президент «Финама» Владислав Кочетков, у клиентов «Финама» он снизился с 630 тыс. до 540 тыс. руб. год к году. Связано это прежде всего с увеличением среди клиентов доли «депозитчиков», которые на первом этапе приносят относительно небольшие суммы.

У Сбербанка количество клиентов в целом на брокерском обслуживании за год выросло практически в два раза, большинство новых клиентов не имеют опыта инвестирования, сообщили в пресс-службе банка. Впрочем, и массовый, и премиальный сегменты растут пропорционально, уточнили в банке. Приток идет как по счетам до 100 тыс. руб., так и по клиентам с большими средствами, замечает и главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Состоятельных клиентов также не устраивает доходность банковского вклада, их база тоже прирастает быстро, говорит директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александр Дубров.