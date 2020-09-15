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Международная коалиция не подтвердила нападение на вертолет США в Сирии

Фото: Darko Bandic / AP
Фото: Darko Bandic / AP

Вертолет Международной антитеррористической коалиции, действующей под руководством США в Ираке и Сирии, совершил экстренную посадку недалеко от деревни Таль-Хаддад в Сирии, однако не в результате нападения. Об этом представитель коалиции сообщил агентству Al-Hadath.

Ранее сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента сообщило, что в провинции разбился вертолет Вооруженных сил США. По его данным, инцидент произошел недалеко от деревни Таль-Хаддад возле города Аль-Ярубиа.

«Вертолет и его экипаж не пострадали и находятся в полной безопасности», — добавил Al-Hadath представитель коалиции.

В августе военную базу США, распложенную на востоке провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли несколькими ракетами. О пострадавших тогда не сообщалось.

В конце августа Минобороны России сообщило, что американские бронеавтомобили заблокировали дорогу российского патруля в Сирии. Телеканал CNN при этом указывал, что российский автомобиль врезался в американскую машину, из-за чего пострадали американские военные. США считают, что российские военные спровоцировали ДТП. Минобороны России указывало, что американские военные блокировали дорогу российскому патрулю, несмотря на предупреждение международной коалиции о том, что в стране будут проходить российские военные.

В Сети появилось видео инцидента с военными России и США в Сирии
Общество

Теги: Сирия, вертолет, Армия США
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