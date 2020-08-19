Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Военную базу США, расположенную в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зора, обстреляли ракетами. Об этом сообщают агентство Sana, а также телеканал Аl-Ikhbariya.

По данным источников агентства, базу атаковали несколькими ракетами. О пострадавших не сообщается.

Ранее Sana и Аl-Ikhbariya сообщали, что американские ВВС атаковали блокпост сирийской армии к югу от города Камышлы на северо-востоке страны, в результате один человек погиб, двое пострадали. По информации агентства, перед этим через блокпост попытался пройти военный патруль США, сирийцы его не пропустили, после чего американцы начали перестрелку.

Позже американские военные опровергли нанесение авиаудара, заявив, что их патруль начали обстреливать после того, как он прошел пропускной пункт, и военнослужащие Штатов открыли ответный огонь.