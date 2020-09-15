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Протесты в Белоруссии ,  
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Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Reuters)

В Кремле не будут пускаться в «эвентуальные рассуждения» о планах Москвы, если президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удастся удержать власть в республике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы в эти эвентуальные рассуждения не вторгался», — сказал Песков.

Журналисты также спросили его о том, надолго ли сохранится дружеский тон со стороны Лукашенко, и каковы в целом отношения между Москвой и Минском. На это пресс-секретарь российского президента ответил, что для России Белоруссия всегда была братской страной. «Речь же идет об отношениях между двумя странами, а не о личных отношениях между [российским лидером Владимиром] Путиным и Лукашенко», — уточнил Песков.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне в Сочи состоялись переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. Разговор продлился четыре часа. После завершения встречи Песков сообщил журналистам, что главы государств «фактически сидели и четыре часа говорили с глазу на глаз».

На встрече Лукашенко сказал Путину, что массовые протесты после президентских выборов показали, что республике «надо теснее держаться с нашим старшим братом» и продолжать с сотрудничество по всем вопросам с Россией. Старшим братом Лукашенко неоднократно называл Путина. Так он, в частности, охарактеризовал коллегу в интервью российским журналистам.

Визит белорусского лидера в Сочи стал его первой зарубежной поездкой после президентских выборов 9 августа, по итогам которых в стране начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко одержал победу на выборах, набрав 80% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская получила только 10%. Участники акций считают, что выборы были сфальсифицированы и требуют, в частности, провести новое голосование.

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