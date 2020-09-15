Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко

Дмитрий Песков (Фото: Reuters)

В Кремле не будут пускаться в «эвентуальные рассуждения» о планах Москвы, если президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удастся удержать власть в республике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я бы в эти эвентуальные рассуждения не вторгался», — сказал Песков.

Журналисты также спросили его о том, надолго ли сохранится дружеский тон со стороны Лукашенко, и каковы в целом отношения между Москвой и Минском. На это пресс-секретарь российского президента ответил, что для России Белоруссия всегда была братской страной. «Речь же идет об отношениях между двумя странами, а не о личных отношениях между [российским лидером Владимиром] Путиным и Лукашенко», — уточнил Песков.

Накануне в Сочи состоялись переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. Разговор продлился четыре часа. После завершения встречи Песков сообщил журналистам, что главы государств «фактически сидели и четыре часа говорили с глазу на глаз».