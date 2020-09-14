Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, эта тема не обсуждалась», — сказал Песков. Он добавил, что на повестке дня не было этого вопроса.

По словам представителя президента, Путин и Лукашенко обсудили проведение совместных российско-белорусских военных учений.

В середине августа, на фоне протестов в Белоруссии, которые продолжаются в стране с 9 августа, Лукашенко заявлял, что договорился с российским президентом о возможной военной поддержке. Кроме того, Путин сам сообщал, что по просьбе Лукашенко сформировал «определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов» на случай, если «экстремистские элементы» начнут переходить «определенные границы». Этот резерв будет отведен, сказал в понедельник Песков.