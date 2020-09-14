Фигурантам дела о поджоге здания суда в Москве дали по 4 года колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о поджоге здания Никулинского районного суда, назначив им по четыре года лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Так, Руслан Ибрагимов признан виновным по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества), ч. 1 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия) УК и приговорен к четырем годам тюремного заключения, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Второй обвиняемый, Рафис Галимов, признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 294 УК и проведет четыре года в колонии общего режима.

Здание Никулинского суда подожгли в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года, бросив бутылку с неустановленной жидкостью. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека.