Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество. Об это сказано в предварительной повестке, опубликованная на сайте ВККС.

Помимо этого, в документе сказано, что Быстрыкин потребовал коллегию привлечь к ответственности мировую судью в отставке Надежду Федорову и судью Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяну Тимохину.

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