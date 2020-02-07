Суд арестовал двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда

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Суд заключил под стражу двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов арестованы на срок до 6 апреля 2020 года.

Как уточняет «Интерфакс», Галимов, уроженец Башкирии 1993 года рождения, проживает в Москве и работает бортпроводником авиакомпании Utair. Второй подсудимый, Ибрагимов, житель Уфы 1979 года рождения, является водителем и имеет четыре судимости в прошлом.

Ранее полиция сообщала, что один из подозреваемых был задержан полицией 6 февраля в одном из домов на Ленинском проспекте. По версии следствия, он в ночь с 5 на 6 февраля поджег кабинет районного суда, бросив в здание бутылку с неустановленной жидкостью.