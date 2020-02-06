Полиция задержала подозреваемого в поджоге Никулинского суда

Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания Никулинского суда в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Злоумышленника задержали в одном из домов на Ленинском проспекте в ходе розыска. «В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся дальнейшие мероприятия», — сказали в полиции.

В Следственном комитете завели уголовное дело по факту поджога. По версии следствия, подозреваемый в ночь с 5 на 6 февраля поджег кабинет районного суда. В результате его действий никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее полиция сообщила, что возгорание в здании суда началось после того, как неизвестный бросил туда бутылку с неустановленной смесью. В результате инцидента никто не пострадал. Собеседник «РИА Новости» в оперативных службах не исключал, что речь может идти об умышленном поджоге.