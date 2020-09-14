МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

Фото: MVDBelarus / Youtube

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пресечена противоправная деятельность «лесного» отряда под Могилевом, которые готовились к ведению уличных боев и захвату помещений. Об этом сообщило МВД Белоруссии в Telegram.

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.

Видео: МВД Беларуси/youtube

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В сообщении указано, что лидер упомянутой группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилева», куда входили 64 пользователя.

По предварительным данным следствия, участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.