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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

Фото: MVDBelarus / Youtube
Фото: MVDBelarus / Youtube

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пресечена противоправная деятельность «лесного» отряда под Могилевом, которые готовились к ведению уличных боев и захвату помещений. Об этом сообщило МВД Белоруссии в Telegram.

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.

Видео: МВД Беларуси/youtube
Видео: МВД Беларуси/youtube
Video

В сообщении указано, что лидер упомянутой группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилева», куда входили 64 пользователя.

По предварительным данным следствия, участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

«В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции», — сказано в заявлении.

Сообщается, что некоторые из участников группы, в том числе и несовершеннолетние, изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания, видео которых выкладывали в интернете.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки», — говорится в сообщении. Это молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Среди задержанных, по данным ведомства, есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами.

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Ранее Следственный комитет Белоруссии пригрозил завести уголовные дела на организаторов и участников добровольных дружин, «членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами препятствовать их законной деятельности».

СК напомнил, что за подобные действия по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Белоруссии предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, «за организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», — говорилось в сообщении МВД.

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Теги: Белоруссия, протесты, Могилев, боевики
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