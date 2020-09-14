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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии пригрозили уголовными делами за создание отрядов самообороны

Фото: TUT.by / AP
Фото: TUT.by / AP

Следственный комитет Белоруссии пригрозил уголовной ответственностью за создание отрядов самообороны, информация о которых появилась в Интернете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

«В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами препятствовать их законной деятельности», — говорится в заявлении.

В связи с этим СК напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)».

Кроме того, в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, которые сопровождаются вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).

«За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщается в документе.

Поводом для появления такого заявления, как отмечается, послужили материалы расследования УСК по Гродненской области дел, возбужденных по статье 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) по фактам событий, которые имели место 9–11 августа, а также 6 сентября на территории области.

Отмечается, что в ходе расследования установлено, что действия толпы координировались отдельными гражданами. А в толпе якобы находились провокаторы, которые «заводили» людей, и после их действий граждане выходили на улицу и становились участниками противоправной деятельности.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным победу одержал одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция и протестующие настаивают, что официальные данные были фальсифицированы, а победу одержала Светлана Тихановская, которая по данным ЦИК набрала всего 10,1% голосов. Массовые протесты в Минске и других городах страны продолжаются уже больше месяца.

На этом фоне Лукашенко прибыл сегодня в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В начале сентября белорусский президент заявил, что на встрече намерен «расставить все точки над i» по наболевшим вопросам между двумя странами. В пресс-службе Кремля сообщили, что во время этой встречи особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Теги: Белоруссия, массовые протесты, Следственный комитет РБ
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