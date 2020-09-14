В Белоруссии пригрозили уголовными делами за создание отрядов самообороны

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Следственный комитет Белоруссии пригрозил уголовной ответственностью за создание отрядов самообороны, информация о которых появилась в Интернете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

«В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными, способами препятствовать их законной деятельности», — говорится в заявлении.

В связи с этим СК напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)».

Кроме того, в случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, которые сопровождаются вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).

«За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщается в документе.