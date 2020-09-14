Кремль отвел на встречу Путина и Лукашенко «сколько потребуется» времени

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи продлятся столько, «сколько потребуется». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча российского и белорусского лидеров начнется в 14:00 мск.

БелТА ранее сообщила, что утром 14 сентября самолет Лукашенко прибыл в аэропорт Сочи. По данным агентства, встреча президентов пройдет в формате «один на один».

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