В Ленинградской области чиновника обвинили в хищении ₽700 млн

Фото: Следственный комитет РФ

В Ленинградской области задержали председателя комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район» по подозрению в хищении 700 млн руб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Согласно данным на сайте комитета, его зовут Александр Болучевский.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2019 года чиновник вместе с неустановленными лицами организовал перевод более 700 млн руб. со счетов муниципалитета на счета подконтрольных организаций. Предлогом для перевода средств стал договор о якобы выполненных работах по капитальному ремонту.

Расследованием уголовного дела занимается отдел по ведению особо важных дел следственного управления по Ленинградской области. Сотрудники уже направили ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В пресс-службе подчеркнули, что следствие принимает необходимые меры для возмещения нанесенного злоумышленником ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.