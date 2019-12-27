Экс-глава банка «Восточный» опроверг хищение средств «у самого себя»

Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев отрицает причастность к хищению денег «у самого себя» и считает окончательное обвинение надуманным, сообщил РБК его адвокат Сергей Панченко. Ранее Кордичеву и ряду других фигурантов дела Baring Vostok предъявили обвинение в окончательной редакции: сейчас им вменяют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), до этого их действия расценивались как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Дело в том, что всем фигурантам данного дела, в том числе Кордичеву, предъявлено обвинение с совершенно новой фабулой, по сути дела, от старого обвинения остался только предмет хищения. Все произошедшие события были изложены следствием в совершенно новой, фантастической для нас редакции, ситуация была полностью выдернута из контекста корпоративного конфликта, в рамках которого она создалась. И в такой редакции событий Кордичев не считает возможным признавать себя виновным и будет в рамках открытого судебного процесса добиваться своего оправдания, поскольку он не похищал денежные средства из банка», — заявил юрист.

Суть этой ситуации в корпоративном конфликте из-за контроля над банком, а не хищении, добавил Панченко.

Дело об инвестиционном фонде Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, основатель фонда Майкл Калви убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за сделку по уступке кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. При этом бумаги IFTG стоили лишь 600 тыс. руб., полагает следствие.

Вместе с Калви по делу проходят, в частности, топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев. Им грозит до десяти лет лишения свободы.