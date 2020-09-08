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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию для демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе. Об этом сообщается на сайте военно-морского флота Великобритании.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в сообщении.

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В операции примут участие британские фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн», а также эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат «Тур Хейердал» при поддержке датского патрульного самолета.

В сообщении также отмечается, что эта операция является продолжением майских британско-американских учений. Тогда в акваторию Баренцева моря вошла эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай». В учениях участвовали 1,2 тыс. моряков США и Великобритании.

Теги: НАТО, Крайний Север
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