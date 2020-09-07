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В Думе предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В сентябре в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается в десятки раз увеличить штрафы за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом пишут «Известия».

По словам депутата Натальи Костенко, которая выступает одним из авторов инициативы, законопроектом предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. Сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. руб. «Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; при повторном нарушении — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.», — говорится в публикации.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как рассказала депутат, по просьбе Министерства строительства из документа уберут наказание для юридических лиц. Костенко предлагала кратно увеличить штрафы для них, в частности, за первое нарушение штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а при повторном — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. (в настоящее время штраф составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб.). Минстрой в своем отзыве на законопроект заявил, что эта норма является избыточной. В ведомстве объяснили это тем, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Таким образом, Минстрой предложил исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юрлица, сохранив ответственность для должностного. «При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается», — говорится в отзыве министерства.

По словам Костенко, законопроект будет доработан с учетом замечаний Минстроя и в сентябре внесен в Госдуму. Она сообщила, что к ней зимой часто поступали жалобы со стороны граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по разным причинам отключали отопление. Депутат отметила, что подобные ситуации происходили в Краснодарском крае и Бурятии. Таким способом ресурсоснабжающие организации выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом, пояснила она.

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Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что ощутимое наказание в этом вопросе необходимо, но оно должно затронуть только тех, кто недобросовестно работает. «Ведь проблема поставки некачественных услуг заключается не только в том, что компании плохо работают или много воруют, хотя и такое бывает, а в том, что сама система не всегда дает возможность покрывать издержки на ее функционирование», — пояснил он.

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Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина сообщила, что этот законопроект необходимо принять, оставив ответственность для юрлиц. «Если новые нормы будут приняты, то ресурсоснабжающие организации не будут чувствовать себя безраздельными хозяевами в сфере ЖКХ, как это происходит сегодня. Именно существование естественных монополий привело к их полной безнаказанности», — убеждена она.

По ее словам, эти организации диктуют свои условия, называя массу причин повышения тарифа, но никогда не отчитываются за деньги, которые им платят. Москвина отметила, что каждый год тарифы повышаются на 6%, благодаря чему ресурсоснабжающие организации должны вкладываться в коммуникации, капитальный ремонт, модернизацию, но этого не делается. «Если эти положения будут приняты, то осенью или зимой мы не будем слышать слово «недотоп», потому что сегодня «хочу и даю столько тепла, хочу столько». То, что появится персональная ответственность, правильно. У каждой ошибки и преступления есть фамилия, имя и отчество», — считает Москвина.

Теги: ЖКХ, штрафы, Минстрой, законопроект
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