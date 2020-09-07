В Думе предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ

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В сентябре в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается в десятки раз увеличить штрафы за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом пишут «Известия».

По словам депутата Натальи Костенко, которая выступает одним из авторов инициативы, законопроектом предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. Сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. руб. «Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; при повторном нарушении — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Как рассказала депутат, по просьбе Министерства строительства из документа уберут наказание для юридических лиц. Костенко предлагала кратно увеличить штрафы для них, в частности, за первое нарушение штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а при повторном — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. (в настоящее время штраф составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб.). Минстрой в своем отзыве на законопроект заявил, что эта норма является избыточной. В ведомстве объяснили это тем, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Таким образом, Минстрой предложил исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственность юрлица, сохранив ответственность для должностного. «При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается», — говорится в отзыве министерства.

По словам Костенко, законопроект будет доработан с учетом замечаний Минстроя и в сентябре внесен в Госдуму. Она сообщила, что к ней зимой часто поступали жалобы со стороны граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по разным причинам отключали отопление. Депутат отметила, что подобные ситуации происходили в Краснодарском крае и Бурятии. Таким способом ресурсоснабжающие организации выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом, пояснила она.