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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Об этом сообщает RT.

Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%.

Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%. Власти могут по собственному рассмотрению увеличивать скидки.

Волынец также предложила полностью освободить от уплаты за коммунальные услуги семьи, независимо от числа детей, в которых родители лишились работы из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, они должны получить отсрочку от платежей до тех пор, пока снова не устроятся на работу.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Член Общественной палаты пояснила, что такие меры стали бы своевременной и нужной поддержкой семей с детьми, особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции.

С 1 июля в России подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем рост составил 4%. В Москве стоимость платежей по ЖКХ выросла на 5%, в Подмосковье — на 4,1%, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

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В начале июля Волынец направила правительству и Госдуме обращение с просьбой освободить малоимущие семьи от платы за детский сад и ясли. В качестве малоимущих предлагалось рассмотреть семьи с доходом до двух прожиточных минимумов. Волынец поясняла РБК, что в некоторых регионах плата за детсад может составлять в месяц несколько тысяч рублей, что является «трудноподъемной» суммой для семей, оказавшихся «на грани выживания».

Теги: ЖКХ, коммунальные услуги, скидки, многодетные семьи, Общественная палата
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