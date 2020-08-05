В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Об этом сообщает RT.
Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%.
Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%. Власти могут по собственному рассмотрению увеличивать скидки.
Волынец также предложила полностью освободить от уплаты за коммунальные услуги семьи, независимо от числа детей, в которых родители лишились работы из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, они должны получить отсрочку от платежей до тех пор, пока снова не устроятся на работу.