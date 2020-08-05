В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Об этом сообщает RT.

Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%.

Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%. Власти могут по собственному рассмотрению увеличивать скидки.

Волынец также предложила полностью освободить от уплаты за коммунальные услуги семьи, независимо от числа детей, в которых родители лишились работы из-за пандемии коронавируса. По ее мнению, они должны получить отсрочку от платежей до тех пор, пока снова не устроятся на работу.