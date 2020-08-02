Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов Общество, 13:48 Газизов раскрыл подробности переговоров о переходе Кокорина в «Спартак» Спорт, 13:37 Белорусский ЦИК не разрешил установку камер на участках за счет граждан Политика, 13:31 Российский пилот Александр Смоляр одержал дебютную победу в «Формуле-3» Спорт, 13:18 COVID и проблемы с 737 MAX. Как акции Boeing откатились на 3,5 года назад Инвестиции, 13:16 Кабмин упростил россиянам доступ к субсидиям на оплату ЖКХ Общество, 13:04 Как победить харассмент: дайджест трендов общества № 10 Социальная экономика, 13:00  В Краснодарском крае выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 Общество, 13:00 Разработчик российской вакцины от COVID назвал сроки начала производства Общество, 12:53 Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак» Спорт, 12:49 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 12:48 Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Общество, 12:31 Границу России с Абхазией за сутки пересекли более 7,5 тыс. человек Общество, 12:23 Курс биткоина вырос до $99 999. Но только на секунду и на одной бирже Крипто, 12:17
Общество ,  
0 

Кабмин упростил россиянам доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года. Об этом передает пресс-служба правительства.

«Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности», — сообщило министерство.

Государственные органы будут сами получать нужную информацию по ЖКХ через систему межведомственного электронного взаимодействия. По словам пресс-службы, получить субсидии смогут те россияне, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше определенной доли их ежемесячного дохода. Норму этой части каждый регион устанавливает сам.

Так, в Москве жители могут получить субсидию, если расходы на ЖКУ превышают 10% совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге эта норма составляет 14%.

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля
Общество

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о сокращении перечня документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Например, для его оформления россиянам не надо будет предоставлять документы, которые содержат сведения об алиментах, так как их государственные органы получат сами с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия
 

Теги: Михаил Мишустин, ЖКХ, правительство
Материалы по теме
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Общество
Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter