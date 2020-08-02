Кабмин упростил россиянам доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года. Об этом передает пресс-служба правительства.

«Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности», — сообщило министерство.

Государственные органы будут сами получать нужную информацию по ЖКХ через систему межведомственного электронного взаимодействия. По словам пресс-службы, получить субсидии смогут те россияне, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше определенной доли их ежемесячного дохода. Норму этой части каждый регион устанавливает сам.

Так, в Москве жители могут получить субсидию, если расходы на ЖКУ превышают 10% совокупного дохода семьи, а в Санкт-Петербурге эта норма составляет 14%.