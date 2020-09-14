Врио губернатора Иркутской области набрал больше 60% на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набрал на выборах главы региона 60,4% голосов избирателей по результатам обработки 92,8% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома.

Кобзев баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его соперниками на голосовании были депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов, кандидат Коммунистической партии за социальную справедливость Геннадий Щадов, представитель «Справедливой России» Лариса Егорова и член ЛДПР Андрей Духовников.

Щапов ранее заявлял о нарушениях в ходе выборов. Он сообщил, что были поданы 80 жалоб, 14 из них «признали удовлетворительными». Жалобы касались в основном обращения с сейф-пакетами, куда должны помещаться бюллетени.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК указал, что на нынешних выборах в регионе наблюдался «из ряда вон выходящий случай»: около 40% избирателей, по его словам, не стали отвечать на вопрос, кого решили поддержать на выборах. В среднем, раньше таких респондентов было 13-15%.