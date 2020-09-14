Ростислав Гольдштейн победил на выборах в ЕАО

Временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн победил на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областной избирательной комиссии.

«Гольдштейн набирает 82,5% голосов после обработки 100% протоколов», — сказал собеседник агентства.

Владимир Дудин, депутат местного законодательного собрания, представляющий «Справедливую Россию», получил 7,06% голосов избирателей. Следом идут Александр Крупский от Коммунистической партии социальной справедливости с 4,28%, Борис Тихонов от «Родины» с 2,15% и Роман Куземский от «Патриотов России» с 1,27%.

Явка на выборы составила 73,02%, участие в голосовании приняли более 92,4 тыс. человек.