Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатки

38-летний Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки в апреле этого года после отставки главы региона Владимира Илюхина. Ранее, с 2018 года он был главой правительства республики Саха (Якутия).

Политик родился 26 июля 1982 года в Москве, окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. Ломоносова. Кроме того, Солодов обучался в Институте политических наук Парижа. В 2015 году занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, в 2017-ом он получил пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока.