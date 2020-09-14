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Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатки

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов победил на выборах главы региона по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина, передает ТАСС.

«Обработано 100% протоколов, в том числе и цифровых, Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей», — уточнила она.

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По словам Ирининой, официально о результатах выборов объявят 15 сентября.

Второе место занял кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, он получил 6,7% голосов. Третье у представителя «Справедливой России» Дмитрия Бобровских с 5,84%. Максим Близнюков из Партии роста набрал 2,56%, Александр Остриков от «Патриотов России» — 2,19%.

38-летний Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки в апреле этого года после отставки главы региона Владимира Илюхина. Ранее, с 2018 года он был главой правительства республики Саха (Якутия).

Политик родился 26 июля 1982 года в Москве, окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. Ломоносова. Кроме того, Солодов обучался в Институте политических наук Парижа. В 2015 году занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, в 2017-ом он получил пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока.

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Теги: Камчатка, выборы
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