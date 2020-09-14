Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатки
Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов победил на выборах главы региона по результатам обработки 100% протоколов. Об этом сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина, передает ТАСС.
«Обработано 100% протоколов, в том числе и цифровых, Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей», — уточнила она.
По словам Ирининой, официально о результатах выборов объявят 15 сентября.
Второе место занял кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, он получил 6,7% голосов. Третье у представителя «Справедливой России» Дмитрия Бобровских с 5,84%. Максим Близнюков из Партии роста набрал 2,56%, Александр Остриков от «Патриотов России» — 2,19%.