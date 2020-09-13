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КПРФ не признает выборы в ряде регионов из-за снятых кандидатов от партии

По словам Геннадия Зюганова, из-за этого партия не смогла поставить своих наблюдателей на участках
Избирательный участок в Севастополе
Избирательный участок в Севастополе

КПРФ не будет признавать итоги голосования в регионах, где кандидатов от партии не допустили до выборов. Об этом заявил Геннадий Зюганов на брифинге в штабе, передает «РИА Новости».

«Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов», — сказал Зюганов. По его словам, из-за этого они не смогли поставить на участках своих наблюдателей.

Зюганов отметил, что у КПРФ было пять сильных кандидатов в разных регионах. Лидер партии привел в качестве примера кандидата Олега Михайлова в республике Коми и кандидата на выборах губернатора Севастополя Роман Кияшко. Лидер партии пообещал провести в понедельник президиум КПРФ, во вторник проинформировать фракцию и Госдуму, а на следующей неделе провести "большой совет наших народно-патриотических сил".

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

В 21:00 мск в России завершились выборы в 83 регионах страны — граждане голосовали за губернаторов, депутатов региональных и местных дум, на довыборах депутатов Госдумы. Последними закрылись участки в Калининградской области.

Впервые в истории страны выборы проходили в течение трех дней: 11 и 12 сентября объявили днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем.

В России завершился единый день голосования
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

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В СПЧ сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений. Движение «Голос», напротив, заявило о тысячах нарушений в нескольких регионах, среди которых подкуп избирателей, принуждение к голосованию, препятствовании работы СМИ и наблюдателей на участках.

В МВД отметили, что фиксировали массированные сбросы фейковой информации о нарушениях, и пообещали в «спокойном режиме» разобраться с каждым таким случаем.

Автор: Михаил Котляр
Теги: КПРФ, выборы, Геннадий Зюганов
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В России завершился единый день голосования
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В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
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