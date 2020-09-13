КПРФ не признает выборы в ряде регионов из-за снятых кандидатов от партии

По словам Геннадия Зюганова, из-за этого партия не смогла поставить своих наблюдателей на участках

Избирательный участок в Севастополе

КПРФ не будет признавать итоги голосования в регионах, где кандидатов от партии не допустили до выборов. Об этом заявил Геннадий Зюганов на брифинге в штабе, передает «РИА Новости».

«Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов», — сказал Зюганов. По его словам, из-за этого они не смогли поставить на участках своих наблюдателей.

Зюганов отметил, что у КПРФ было пять сильных кандидатов в разных регионах. Лидер партии привел в качестве примера кандидата Олега Михайлова в республике Коми и кандидата на выборах губернатора Севастополя Роман Кияшко. Лидер партии пообещал провести в понедельник президиум КПРФ, во вторник проинформировать фракцию и Госдуму, а на следующей неделе провести "большой совет наших народно-патриотических сил".

В 21:00 мск в России завершились выборы в 83 регионах страны — граждане голосовали за губернаторов, депутатов региональных и местных дум, на довыборах депутатов Госдумы. Последними закрылись участки в Калининградской области.