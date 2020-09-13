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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске начались задержания перед акцией протеста

Силовики усилили режим в столице для «недопущения противоправных действий со стороны протестующих»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В столице Белоруссии начались задержания до начала акции протеста оппозиции. Об этом сообщает Tut.by.

По данным издания, задержания начались на улице Маяковского. Люди в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что число силовиков в центре Минска решили увеличить для «недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих».

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», — заявила Чемоданова (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Также представитель добавила, что в течении дня в Минске будут перекрыты несколько проспектов.

По данным Tut.by, в Минске оцеплена площадь Независимости, колючей проволокой обнесена Октябрьская площадь, заграждения также установили у стелы «Минск — город-герой».

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Кроме того, десять бронетранспортеров были замечены около дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает «РИА Новости».

Накануне в центре Минска прошел марш женщин. Участницы требовали освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивали лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». В ходе акции были задержаны несколько участниц.

По данным МВД, за прошедшие сутки в Белоруссии прошли 12 протестных акций в пяти регионах страны. В акциях приняло участие не больше 1700 человек, из них 114 было задержано, сообщили в МВД.

Также 12 сентября в центре Минска прошел марш сторонников Александра Лукашенко, сообщалось, что в акции приняли участие около 100 человек, их силовики не задерживали.

С 9 августа в Минске и других крупных городах проходят акции протеста. Демонстранты требуют проведения повторных президентских выборов, прекратить насилие со стороны силовиков, а также освободить всех политических заключенных.

Автор: Роман Котерев
Теги: Белоруссия, Минск, ОМОН
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