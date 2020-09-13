В Минске начались задержания перед акцией протеста

Силовики усилили режим в столице для «недопущения противоправных действий со стороны протестующих»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В столице Белоруссии начались задержания до начала акции протеста оппозиции. Об этом сообщает Tut.by.

По данным издания, задержания начались на улице Маяковского. Люди в балаклавах, с оружием и дубинками задержали несколько человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что число силовиков в центре Минска решили увеличить для «недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих».

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», — заявила Чемоданова (цитата по «Интерфакс-Запад»).

Также представитель добавила, что в течении дня в Минске будут перекрыты несколько проспектов.