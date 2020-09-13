В МВД Белоруссии заявили о 114 задержанных на акциях протеста

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В МВД Белоруссии заявили, что за прошедшие сутки на акциях протеста были задержаны 114 человек. Такие данные приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в Минске — 99», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были арестованы 87 человек.

По данным МВД, 12 сентября в Белоруссии прошли 12 протестных акций в пяти регионах страны, в которых приняло участие не больше 1700 человек.