В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко

Около ста сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко устроили шествие по проспекту Независимости в центре Минска, сообщает корреспондент «РИА Новости».

По данным агентства, участники акции выкрикивают лозунги в поддержку главы государства и его политики. Некоторые митингующие несут в руках портреты президента и своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Сотрудники милиции не вмешиваются в ход шествия и не задерживают участников акции.

Одновременно в центре столицы прошел женский марш. Жительницы Минска вышли на улицы с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивают лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики.

Колесникову арестовали 7 сентября. Позднее Следственный комитет республики заявил, что ее задержание связано с расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Сама Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и 25 годами тюрьмы.