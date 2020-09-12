В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
РБК Pro: как найти идеального сотрудника в ИТ. Чек-лист HeadHunter Pro, 18:36 При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека Общество, 18:33 «Мосэнерго» опровергло сброс горячей воды в реку Общество, 18:31 Московское «Динамо» выиграло первый матч в сезоне КХЛ Спорт, 18:23 Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store Политика, 18:18 Как миллениалы изменили классический гардероб «РБК Стиль» и Hugo Boss, 18:18 AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19 Общество, 17:48 Льюис Хэмилтон выиграл седьмую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Спорт, 17:45 В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко Политика, 17:42 Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку Политика, 17:36 Лукашенко провел совещание с силовиками в Минске Политика, 17:34 Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким Общество, 17:31 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 17:28 МОК назвал шокирующей казнь Ираном чемпиона страны по борьбе Спорт, 17:26
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко

Около ста сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко устроили шествие по проспекту Независимости в центре Минска, сообщает корреспондент «РИА Новости».

По данным агентства, участники акции выкрикивают лозунги в поддержку главы государства и его политики. Некоторые митингующие несут в руках портреты президента и своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Сотрудники милиции не вмешиваются в ход шествия и не задерживают участников акции.

Как прошел женский марш в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Одновременно в центре столицы прошел женский марш. Жительницы Минска вышли на улицы с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивают лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики.

Колесникову арестовали 7 сентября. Позднее Следственный комитет республики заявил, что ее задержание связано с расследованием уголовного дела о призывах к захвату власти. Сама Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей физической расправой и 25 годами тюрьмы.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в республике начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. ЦИК заявила, что победу одержал Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция настаивает на том, что эти результаты были сфальсифицированы и в реальности большинство голосов получила Светлана Тихановская.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, митинг
Материалы по теме
Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Политика
На акции в поддержку Лукашенко собралось несколько тысяч человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter