ТАСС сообщил о смерти раненного в Сирии российского военного

В военном госпитале в Москве умер гвардии сержант Михаил Мильшин, который был ранен при сопровождении колоны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, Мильшин был госпитализирован в тяжелом состоянии в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. Там он находился на искусственной вентиляции легких.

«Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — рассказал источник.

Как ранее сообщало Минобороны России, 18 августа в Сирии у обочины дороги взорвалась бомба, когда там проходила российская автоколонна, возвращавшаяся после проведения гуманитарной акции недалеко от Дэйр-эз-Зора. В результате этого взрыва погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора, его посмертно представили к государственной награде. Кроме того, при взрыве травмы получили двое других российских военнослужащих.