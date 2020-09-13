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Политика ,  
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В России начался единый день голосования

Единый день голосования в России состоится 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тыс. избирательных участков, следует из данных ЦИК.

В этом году в России проходят более 9 тыс. кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).

Это дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам, выборы глав регионов в 18 регионах, выборы законодательных органов 11 регионов, депутатов городских советов столиц 22 регионов, а также тысячи муниципальных кампаний.

Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве достигла 90%
Политика
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голосование в этом году проходит в течение трех дней. При этом 11 и 12 сентября считаются днями для досрочного голосования, а 13 сентября — основным днем.

Как ранее заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, самую высокую явку в первый день голосования — 27,5% — зафиксировали в Татарстане, где выбирают президента субъекта. Самая низкая явка (7,8%) зафиксирована в Новосибирске, там выбирают депутатов в местное заксобрание, а также проходят выборы в органы местного самоуправления.

Теги: Россия, голосование, выборы
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