В России начался единый день голосования

Единый день голосования в России состоится 13 сентября, по всей стране откроются свыше 56 тыс. избирательных участков, следует из данных ЦИК.

В этом году в России проходят более 9 тыс. кампаний всех уровней в 83 субъектах федерации (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).

Это дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам, выборы глав регионов в 18 регионах, выборы законодательных органов 11 регионов, депутатов городских советов столиц 22 регионов, а также тысячи муниципальных кампаний.

Голосование в этом году проходит в течение трех дней. При этом 11 и 12 сентября считаются днями для досрочного голосования, а 13 сентября — основным днем.