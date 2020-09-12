Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве достигла 90%

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве на выборах муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинский явка составила почти 90%. Об этом сообщает электронный штаб по наблюдению за голосованием.

По данным штаба, в Марьино бюллетени получили 2709 человек — 89% избирателей. А в Бабушкинском районе бюллетени получил 1531 человек — 85% избирателей. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека.

Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября. Электронное голосование проходит 11 и 12 сентября. 13 сентября жители районов смогут проголосовать традиционным способом.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, самая высокая явка в первый день голосования зафиксирована в Татарстане — 27,5%. Там выбирают президента субъекта. Самая низкая явка — в Новосибирске (7,8%). Там выбирают депутатов в местное заксобрание, а также проходят выборы в органы местного самоуправления.

В Общественной палате заявили, что на региональных выборах россияне проявляют большую активность, чем на предварительном голосовании по поправкам в Конституцию.