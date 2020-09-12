Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах

В первый день досрочного голосования на губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Татарстане. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в Татарстане явка на выборах высших должностных лиц регионов составила 27,5%. Самая низкая явка была зафиксирована в Иркутской области — 8,11%.

При этом на выборах в законодательные органы государственной власти регионов самая высокая явка наблюдалась в Белгородской области — 24,12%, а самая низкая — в Новосибирской области (7,8%).

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