СМИ сообщили о возможной пересъемке сериала с Ефремовым

Сериал «Вампиры средней полосы», главную роль в котором исполнял осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов, может быть переснят. Об этом рассказал актер Артем Ткаченко, также сыгравший в сериале, передает «РИА Новости».

«Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сказал Ткаченко.

При этом ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщал агентству, что продюсеры еще не приняли решение.

Ефремов в сериал исполнял роль Деда Славы — предводителя вампиров, проживающих в деревне под Смоленском.