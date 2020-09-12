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Авария с участием Ефремова ,  
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СМИ сообщили о возможной пересъемке сериала с Ефремовым

Сериал «Вампиры средней полосы», главную роль в котором исполнял осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов, может быть переснят. Об этом рассказал актер Артем Ткаченко, также сыгравший в сериале, передает «РИА Новости».

«Отснято половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сказал Ткаченко.

При этом ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин сообщал агентству, что продюсеры еще не приняли решение.

Ефремов в сериал исполнял роль Деда Славы — предводителя вампиров, проживающих в деревне под Смоленском.

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Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Позже Захаров умер в больнице. Анализы показали наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам Ефремов ранее признал свою вину в ДТП.

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Теги: Михаил Ефремов, сериал, ДТП
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