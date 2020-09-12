При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека
Легкомоторный самолет EuroStar совершил жесткую посадку в Подмосковном Щелкове, погибли два человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области
«К данному моменту установлено предположительное место падения самолета — песчаный карьер, частично заполненный водой, на поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система. На место направлены также ГИМС, водолазный отряд», — сообщили в ведомстве.
Погиб пилот и пассажир.
На место происшествия выехали спасатели: в ликвидации задействовано 34 человека и 10 единиц техники.