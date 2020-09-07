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В Коми на трассу аварийно сел легкомоторный самолет

Фото: chp_komi / Vk
Фото: chp_komi / Vk

Северо-Западное следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку после сообщений об аварийной посадке самолета в Коми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие проводит проверочные мероприятия и устанавливает обстоятельства случившегося.

Как уточняет СК, из сообщений СМИ следует, что 6 сентября легкомоторный самолет аварийно сел на автомобильной трассе в Сосногорском районе Коми. В результате никто не пострадал.

Накануне портал «Информационной программы «День» сообщил, что на дороге приземлился самолет недалеко от поселка Керки. «Как объяснил летчик, приземлился из-за поломки», — сказано в публикации.

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Ранее, 16 августа, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в аэропорту Щекино в Подмосковье. В результате инцидента в медучреждение был доставлен пилот воздушного судна.

Теги: посадка, самолет, Следственный комитет
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