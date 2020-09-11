В Тамбовской области разбился легкомоторный самолет

Фото: МЧС РФ

В Мичуринском районе Тамбовской области потерпел крушение аэроплан, сообщает региональное управление МЧС. В результате погиб один человек.

«В 19:28 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о жесткой посадке аэроплана <…> БЕКАС Х32», — говорится в сообщении.

Агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщает, что пилот при посадке задел провода. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС и других служб.

В августе следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Сочи. Тогда при падении пострадали два человека. Всего на борту были один пилот и три пассажира.