В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет

Инцидент произошел в районе деревни Дракино в Серпухове. Самолет упал в карьер с водой и затонул, после того как задел линию электропередачи

Самолет на аэродроме Дракино в Московской области (Фото: Алексей Куденко / ТАСС)

Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Городской округ Серпухов, деревня Дракино, падение легкомоторного самолета в карьер с водой», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека, добавил собеседник РБК. «На борту находились два человека, по предварительным данным, погибли», — сказал он.

Ранее о крушении самолета сообщал ТАСС со ссылкой на источники. По предварительным данным, пилот и пассажир самолета погибли, сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Неподалеку от деревни Дракино находится одноименный аэродром.