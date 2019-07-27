В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«Городской округ Серпухов, деревня Дракино, падение легкомоторного самолета в карьер с водой», — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека, добавил собеседник РБК. «На борту находились два человека, по предварительным данным, погибли», — сказал он.
Ранее о крушении самолета сообщал ТАСС со ссылкой на источники. По предварительным данным, пилот и пассажир самолета погибли, сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Неподалеку от деревни Дракино находится одноименный аэродром.