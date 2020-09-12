Лукашенко провел совещание с силовиками в Минске

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовиками во Дворце Независимости в Минске. Фото с совещания опубликовал приближенный к властям страны Telegram-канал «Пул первого».

На фотографии Лукашенко сидит во дворце в окружении силовиков. «Кстати, президент без галстука. Суббота же», — подписано под фотографией.

Сегодня в Минске одновременно прошли две протестные акции: марш женщин и акция сторонников действующего президента. На первую вышли жительницы Минска с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивают лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики. Участников марша в поддержку Лукашенко милиция не трогала.

Накануне стало известно о скорой встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Белоруссии прибудет в Сочи 14 сентября.