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Лукашенко провел совещание с силовиками в Минске

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с силовиками во Дворце Независимости в Минске. Фото с совещания опубликовал приближенный к властям страны Telegram-канал «Пул первого».

На фотографии Лукашенко сидит во дворце в окружении силовиков. «Кстати, президент без галстука. Суббота же», — подписано под фотографией.

Сегодня в Минске одновременно прошли две протестные акции: марш женщин и акция сторонников действующего президента. На первую вышли жительницы Минска с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивают лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики. Участников марша в поддержку Лукашенко милиция не трогала.

Как прошел женский марш в Минске. Фоторепортаж
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Накануне стало известно о скорой встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Белоруссии прибудет в Сочи 14 сентября.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело об организации действий, нарушающих общественный порядок после акции «Марш единства» в Минске 6 сентября.

Теги: Александр Лукашенко
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