Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет вести занятия очно

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Сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, несмотря на ограничения из-за коронавируса, смогут работать в обычном режиме — соответствующие изменения введены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении. Изменения в методические рекомендации были внесены с учетом изменения эпидемиологической ситуации в стране. Также с требованием изменить соответствующие рекомендации выступили Министерство культуры России, а также Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

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