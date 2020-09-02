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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет вести занятия очно

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, несмотря на ограничения из-за коронавируса, смогут работать в обычном режиме — соответствующие изменения введены в рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой инфекции в университетах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении. Изменения в методические рекомендации были внесены с учетом изменения эпидемиологической ситуации в стране. Также с требованием изменить соответствующие рекомендации выступили Министерство культуры России, а также Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: преподаватели, образование, коронавирус
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